Россия запросила на вторник, 23 августа, проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом заявил первый заместитель постоянного предстарителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Кроме того, известно, что РФ попросила генсека ООН Антониу Гутерриша выступить на срочном заседании Совбеза.

Кроме того, Совет Госдумы РФ проведет внеочередное заседание по ситуации на Запорожской АЭС. Чиновники страны-агрессора планируют подготовить обвинение Украины в обстрелах станции, которое озвучат в ООН.

Об этом сообщают в пресс-службе Госдумы РФ.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями фракций. Обсудили предложение лидера фракции КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения внеочередного заседания Совета Государственной думы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны "киевского режима". Принято решение провести Совет Госдумы 25 августа", - пишется в сообщении.

Ранее мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.

Ранее "Страна" рассказывала, что трёхсторонняя встреча президента Украины, президента Турции и генсека ООН продлилась всего 40 минут. Одним из основных вопросов стала Запорожская АЭС.