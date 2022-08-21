Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом заявили в компании "Энергоатом".

В "Энергоатоме" подчеркнули, что периодические обстрелы Запорожской АЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается. В настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию ​​под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", - написали в "Энергоатоме".

Напомним, в течение последней недели район прилегающий к Запорожской АЭС (сейчас контролируется россиянами) подвергается постоянным обстрелам. Украина и Россия обвиняют в обстрелах друг друга.

Кроме этого, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал срочно договориться о восстановлении гражданского статуса Запорожской АЭС и обеспечении безопасности этой зоны.

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