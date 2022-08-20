В назначенной Россией "администрации" части оккупированной Запорожской области заявляют о новых ударах по территории Запорожской АЭС.

Сообщают, что обстрел ведется из ствольной артиллерии с правого берега Днепра.

"Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены", - заявил "замглавы администрации" Владимир Рогов.

Отметим, что в районе 19 часов глава военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко призвал мирных жителей покинуть улицы. Так он обычно делает при угрозе обстрела.

Напомним, что Украина и Россия обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС. Известно, что удары по ЗАЭС могут повредить систему охлаждения и спровоцировать утечку ядерных отходов.

Кроме того, ранее ЕС осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС и призвал пустить на нее международных наблюдателей.

Ранее "Страна" сообщала, что, по данным Госинспекции ядерного регулирования, отключение энергоблоков Запорожской АЭС может привести к "сценарию Фукусимы".

Также мы писали, что Минздрав Украины опубликовал методичку по йодной профилактике на случай радиационной аварии.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".