В назначенной РФ "администрации" Запорожской области заявили о новых ударах по ЗАЭС
В назначенной Россией "администрации" части оккупированной Запорожской области заявляют о новых ударах по территории Запорожской АЭС.
Сообщают, что обстрел ведется из ствольной артиллерии с правого берега Днепра.
"Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены", - заявил "замглавы администрации" Владимир Рогов.
Отметим, что в районе 19 часов глава военной администрации Никопольского района Евгений Евтушенко призвал мирных жителей покинуть улицы. Так он обычно делает при угрозе обстрела.
Напомним, что Украина и Россия обвиняют друг друга в ударах по Запорожской АЭС. Известно, что удары по ЗАЭС могут повредить систему охлаждения и спровоцировать утечку ядерных отходов.
Кроме того, ранее ЕС осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС и призвал пустить на нее международных наблюдателей.
Ранее "Страна" сообщала, что, по данным Госинспекции ядерного регулирования, отключение энергоблоков Запорожской АЭС может привести к "сценарию Фукусимы".
Также мы писали, что Минздрав Украины опубликовал методичку по йодной профилактике на случай радиационной аварии.
Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.
Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.
Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.
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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".