Министерство здравоохранения Украины обнародовало методичку по йодная профилактике, которая пригодится в случае радиационного поражения.

Необходимость обогатиться такими знаниями МОЗ объясняет так: "Мы уже неоднократно отмечали, что во времена, когда страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, следует знать базовые правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций и соблюдать их".

В методичке обстоятельно объясняется, когда, в каком количестве и какие именно йодопрепараты употреблять в ситуации, которая может возникнуть в случае худших сценариев с украинскими АЭС.

Принимать профилактическую дозу йодида калия следует только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодная профилактики. Такое оповещение проводится местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.

Оптимальный эффект профилактики йода достигается при преждевременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через 6 часов после.

Не рекомендуется прием препарата через 24 чача после поступления облака.

Государство закупило необходимое количество йодида калия. Каждый регион получил необходимое количество для расчета численности населения. В случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие к месту жительства, сообщает Минздрав.

Если авария уже произошла, категорически не рекомендуется покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей. Так можно подвергнуться еще большей опасности. В любом случае следует ожидать уведомлений от местных властей.

Кому и в каких дозах следует принимать йодида калия:

дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) – 16 мг,

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг,

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подростки от 13 до 18 лет,

взрослые до 40 лет,

беременные и кормящие матери – 125 мг.

людям старше 40 лет калий йод не назначают.

Ранее мы писали, что в Энергодар из областного резерва доставлено 25000 таблеток калия йодита - препарата, способного защитить щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода в случае загрязнения местности в результате аварии на Запорожской АЭС.

Также ученые из Украинского гидрометеорологического института смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС, где сейчас работает только один блок. Модель учитывает текущую погоду и характер распространения вредных веществ. Значительные концентрации радионуклидов могут достигнуть Киева. Возможно попадание вредных веществ на восточную часть Беларуси, Польшу и страны Балтии. В конце смоделированного периода основным направлением переноса радионуклидов является восточное, то есть, Донецкая и Луганская области.