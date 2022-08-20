Сегодняшний обстрел Вознесенска (Николаевская область) "Энергоатом" называет "очередным циничным актом ядерного терроризма России".

Об этом говорится в Телеграм-канале украинской компании.

"На месте обнаружены обломки попавшей в дом вражеской ракеты. И не исключено, что эта ракета была направлена как раз в сторону Южноукраинской АЭС, которую российские военные пытались захватить еще в начале марта", - предполагает "Энергоатом".

Между тем, количество раненых, пострадавших в результате обстрела в Вознесенске, увеличилось до 12 человек, сообщил городской голова Евгений Величко (ранее сообщалось о девяти раненых).

Он также предупредил, что, по имеющейся информации, возможны "прилеты" в течение дня, в связи с чем попросил жителей оставаться в укрытиях и без необходимости не передвигаться по городу.

После того, как оккупанты нанесли очередной ракетный удар (по пятиэтажке в Вознесенске Николаевской области), глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за обстрелы украинской территории должно отвечать не только нынешнее поколение россиян, но и последующие.

Напомним, война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".