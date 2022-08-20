После удара по Вознесенску Ермак заявил, что за обстрелы должны ответить последующие поколения россиян
После того, как оккупанты нанесли очередной ракетный удар (по пятиэтажке в Вознесенске Николаевской области), глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что за обстрелы украинской территории должно отвечать не только нынешнее поколение россиян, но и последующие.
"Вознесенск. Страна-террорист под названием Россия ударила по жилому дому. Теперь известно о раненых, среди которых есть дети.
Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это только с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны.
И все будут отвечать за эти преступления.
Наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. Россия будет платить за все", - пишет Ермак у себя в Телеграм-канале.
Как писала "Страна", войска РФ второй раз за неделю нанесли удар по Черноморскому национальному университету в Николаеве.
Также "Страна" писала, что в Николаеве и области отменили все официальные мероприятия ко Дню Независимости Украины.
Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.
Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.
Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.
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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".