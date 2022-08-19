Эстония сделает официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России, который должен включать в себя расширенные санкции в экономическом, энергетическом и торговом секторах, дополнительные ограничения для физических лиц и организаций, а также запрет на поездки россиян в Европу.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В ведомстве не стали раскрывать конкретные детали, однако заявили, что хотели бы, что санкции значительно распространились и на поездки граждан России в Европу.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Таллинн будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала сама Эстония.

"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан", - подчеркнул он.

С начала широкомасштабной войны России против Украины Эстония и Европейский союз ввели различные санкции против России. На сегодняшний день введено уже семь пакетов санкций, последний из которых включает частичное эмбарго на золото и персональные санкции против поддержавших вторжение актеров Владимира Машкова и Сергея Безрукова.

Впрочем, ни один из санкционных пакетов не предусматривает ограничения на поставки газа. Единственное, что утвердил Совет Европы - решение сократить потребление газа на 15%. От этого плана уже отказались ряд стран, включая Францию, Мадрид и Венгрию.