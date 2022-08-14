Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция. А совместная противоракетная оборона позволит странам НАТО при необходимости "закрыть" Финский залив.

Об этом Певкур сообщил в интервью газете Iltalehti.

Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей.

"Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива", – отметил Певкур. Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.

Как писала "Страна", ранее в Финляндии поддержали идею премьера Эстонии об отмене туристических виз для россиян.

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