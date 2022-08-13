Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает французское издание 7sur7 со ссылкой на Елисейский дворец.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, позволит укрепить их безопасность перед лицом нынешней угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", - заявили в Елисейском дворце, пишет издание.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) 2 августа проголосовало за ратификацию соглашения о принятии Финляндии и Швеции в НАТО: 209 депутатов высказались за, 46 - против. Голосование в парламенте прошло после того, как в июле французский сенат ратифицировал документ.



Ранее 23 страны из 30 членов НАТО, включая США, одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки.

Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

Напомним, 5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столенберг назвал это "историческим моментом".

Ранее мы писали, что Германия первой в НАТО ратифицировала протокол о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу. Как сообщило Минобороны ФРГ 9 июля, тем самым Германия хотела подать "мощный сигнал солидарности союзникам".

Также "Страна" информировала, что 9 августа президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел выполнения обязательств Швецией и Финляндией для вступления в НАТО. Министр сказал, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.