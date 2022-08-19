Новозеландский актер Сала Бейкер, который сыграл Саурона во "Властелине колец", записал видеообращение к украинцам.



Знаменитый актер принял участие в социальной рекламе UAnimals, где высказал слова поддержки украинцам.



Также каскадер призвал присоединиться к помощи животным.



"Я был Сауроном во "Властелине колец", но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы... Я хочу поблагодарить UAnimals, которые спасают животных от войны: кормят, эвакуируют, лечат. Это впечатляет и вдохновляет!" - сказал актер.



В ролике также появились "орки". Они призвали не называть так россиян.

"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это обижает! Много столетий подряд мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут убивать женщин и детей, красть стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то сброд", - говорит существо в видеоролике.



"Я слышал, что россияне стреляют по зоопарках и убивают беззащитных животных. Не понимаю, что такого они им сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", - добавил другой орк.

Напомним, что "орками" многие называют российских военных с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее мы рассказывали, что в сети появились кадры из американского сериала "Властелин колец: Кольца власти", который выйдет 2 сентября 2022 года. На кадрах запечатлены в основном орки, что уже вызвало понятные ассоциации в украинском сегменте сети.

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