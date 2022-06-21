В сети появились кадры из американского сериала "Властелин колец: Кольца власти", который выйдет 2 сентября 2022 года.

На кадрах запечатлены в основном орки, что уже вызвало понятные ассоциации в украинском сегменте сети ("орками" многие называют российских военных).

Создатели сериала рассказали, чем орки в их шоу будут отличаться от тех, что показал в своих фильмах Питер Джексон.



В "Кольцах власти", по словам продюсера сериала, орки будут более дикими, чем в трилогии "Властелин колец". У них меньше шрамов, они менее мускулистые. Покажут в "Кольцах власти" и орков-женщин, а также нового вожака орков, который будет формировать из них боеспособную армию. Продюсер сериала намекнула, что зрители увидят и создание первых орков.

Чтобы показать орков, в "Кольцах власти" старались использовать в основном актёров, облачённых в специальные костюмы и грим. Но в массовых сценах применяли и компьютерную графику.

Действие сериала будет развиваться в Средиземье за тысячи лет до знаменитого путешествия Бильбо Бэггинса к вулкану и формирования Братства кольца. Первый сезон будет включать восемь эпизодов.

Опубликованные кадры и трейлеры уже вызвали споры из-за обилия в них темнокожих актеров, которые играют, в том числе, эльфов.

Ранее "Страна" писала, что HBO готовится снять продолжение "Игры престолов", где расскажут историю Джона Сноу.

Также мы сообщали, что Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара".