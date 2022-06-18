HBO начал работу над сиквелом культового сериала "Игра престолов". Действия сериала расскажут об истории Джона Сноу после основных событий "Игры престолов".

Об этом сообщает The Guardian.

Официального подтверждения информации пока нет, но об этом пишут сразу несколько СМИ, в том числе, специализированных. Похоже, сейчас проект находится на ранней стадии разработки.

Джона Сноу, судя по всему, продолжит играть Кит Хэрингтон.

Напомним, что адаптация HBO закончилась тем, что Сноу, ранее считавшийся внебрачным сыном Неда Старка, понял, что может стать наследником железного престола. В последних сценах Сноу отправился в изгнание из Вестероса, чтобы начать новую жизнь.

А в реальной жизни в прошлом году актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли, сыгравшая в саге роль первой любви Сноу - Ингритт, впервые стали родителями. У них родился сын.

Также напомним, что прошлым летом съемки приквела "Игры престолов" остановили из-за коронавируса. Сериал "Дом дракона" является приквелом знаменитой саги. События сериала разворачиваются примерно за 300 лет до "Игры престолов". Сериал покажет историю рода Таргариенов на пике его правления в Вестеросе.