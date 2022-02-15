В сети появился тизер-трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти", в котором появятся чернокожие хоббиты.

Действие сериала развернется во Вторую эпоху, за несколько тысяч лет до событий кинотрилогии режиссера Питера Джексона. Шоу расскажет, в числе прочего, о создании колец власти, восхождении Саурона, расцвете Нуменора, а также последнем союзе эльфов и людей.

Премьера состоится осенью - 2 сентября. Эпизоды будут выходить раз в неделю.

Еще в октябре прошлого года британский актер и сценарист Ленни Генри сообщил, что новый сериал "Властелин колец" от Amazon станет экстраординарной вещью и крупнейшим телешоу, которое когда-либо производилось, с точки зрения денег и количества людей.

Генри также допустил, что на экранизацию всех их задумок может уйти до десяти лет.

Ранее "Страна" публиковала тизер и рассказывала о первом украинском фильме о геях, который снят за государственный счет.

Также стало известно, что культовый мультфильм "Футурама" получит продолжение из двадцати серий через 10 лет после закрытия.