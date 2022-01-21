В Netflix подтвердили выход второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара". Кроме того, его режиссер заявил о том, что ведутся переговоры о съемках еще и третьего сезона.

Об этом в пятницу сообщил один из руководителей компании Тед Сарандос в онлайн-интервью с журналистами, которое транслировали на канале Netflix Investor Relations на YouTube.

На вопрос журналиста о том, будет ли продолжаться сериал "Игра в кальмара", Сарандос ответил:

"Конечно. Вселенная "Игры в кальмара" только родилась".

Он добавил, что по его мнению, южнокорейский сериал относится к категории развлекательных франшиз Netflix, которые имеют потенциал роста за пределами стриминговой платформы - в виде живых тематических мероприятий, игр и товаров с атрибутикой этого видеопродукта.

Кроме того, стало известно, что в конце 2021 года режиссер "Игры в кальмара" Хван Дон-хёк сообщил телеканалу KBS, что ведет переговоры с Netflix о съемках не только второго, но и третьего сезонов популярного южнокорейского сериала.

Как писала "Страна", сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Сейчас он занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix почти в сотне стран мира. По оценкам финансовой службы Netflix этот сериал должен был принести компании почти 900 млн долларов.

Кроме того, мы детально разбирали, как южнокорейский сериал от Netflix покорил мир и почему его хотят запретить