На Netflix вышел новый зомби-ужастик "Мы все мертвы" (All of us are dead). Очередное кровавое корейское детище уже называют новой "Игрой в кальмара", поскольку оно бьет рекорды популярности.

Вызвал интерес зомби-сериал и в Украине. На сегодня он на четвертой позиции Netflix среди предпочтений украинских зрителей.

Корейские сериалы вообще резко начали выстреливать после "Кальмара". Рассказываем без спойлеров, о чем новый хит Netflix и что о нем пишут в сети те, кто уже посмотрел.

Зомби-атака и школьники. О чем сериал "All of us are dead"

Интерес к сериалу Netflix подогрел еще накануне выхода. Например, в Таиланде его рекламировали с помощью вот такого автобуса. Вместо окон там поставили LED-панели, которые показывали жуткую и реалистичную картинку.

Реклама "All of us are dead" в Таиланде

Шоу вышло 28 января и уже на следующий день возглавило мировой чарт сериалов на Netflix. До этого подобный успех среди корейских сериалов был только у "Игры в кальмара".

Данные FlixPatrol

"Мы все мертвы" - это зомби-апокалипсис на двенадцать часов, который рассказывает о старшеклассниках, запертых в школе.

Сериал отсылает к уханьской вспышке коронавируса. По сюжету зомби-вирус вырвался из школьной лаборатории после укуса зараженного хомяка.

Ученики до последнего отказываются верить, что имеют дело с зомби, трогают и обнимают зараженных, пока в живых не остается только кучка тинейджеров. Им предстоит сражаться за жизнь, перемежая все это разговорами о любви и своих травмах.

"Мы все мертвы" не скупится на зрелищные сцены - будут и роды во время нашествия зомби и кровь, хлыщущая из шеи и выкалывание глаз телефоном.

Создатели сериала поработали над картинкой. Зеленый цвет униформы выбрали для лучшего контраста с кровью, актеры, играющие зомби, прошли специальные курсы хореографии, а массовая сцена, где зомби врываются в школьный кафетерий, была снята одним дублем.

При этом на фоне этого будут всплывать социальные темы буллинга, неравенства, погони за успехом, которую навязывает общество.

Реакции на новый корейский хит

Отзывы критиков смешанные. Одни прочат сериалу успех "Игры в кальмара", другим не хватило игры актеров и поворотов сюжета.

В сети уже появились первые отзывы после просмотра. Так, украинский режиссер и продюсер Устин Данчук написал, что в сериале собраны все штампы зомби-историй, после которых смотреть фильмы о зомби больше не хочется.

"Давно замечал, что встречаются фильмы, которые "закрывают" какой-то жанр или тренд. Обычно это фильм, который настолько хорош, что больше на эту тему и сказать нечего. Как к примеру "Взлеты и падения: история Дьюи Кокса" закрыл жанр музыкального биопика. Но с сериалом "Мы все мертвы" история немного иная, сериал для меня закрыл жанр зомби апокалипсиса, потому что показал, насколько этот жанр построен на штампах. Ну и я вроде как давно это знал, но только увидев концентрацию этих штампов настолько плотную и повторяющуюся, я понял, что это тухлая тема. Итак, предлагаю вашему внимания заезженную коллекцию тропов и клише зомби жанра (все из которых вы найдете, повторенные по 10 000 раз, в сериале "Мы все мертвы"):

- меня случайно укусил зомби, но я никому не скажу

- его укусил зомби но он наш друг, быть может он не обратится (обращается, кусает кого-то из друзей)

- я глубокий интересный персонаж (не один из главных героев), у которого впереди вся жизнь и моя арка далека до завершения (а также моему персонажу уделяется неожиданно много времени) - тут же съеден зомби

- родитель возвращается из безопасности в место зомби-эпидемии чтобы спасти детей (и съеден зомби)

- бегите я их задержу! (но на самом деле меня укусил зомби и мне нечего терять)

- посмотрите! это наш друг (или родитель) которого мы считали погибшим, скорее к нему! (на самом деле он зомби)

- военные бомбят город с зомби и генерал который дал приказ совершает самоубийство (не смотря на то, что это было верное и морально оправданное решение)

- все умирают

- выяснение отношений в разгаре атаки зомби!

- я мастер спорта по стрельбе (вставьте альтернативный вид спорта) что автоматически делает меня идеальной машиной для убийств зомби

- "я тебя всегда любил" (съеден зомби)

- "зачем ты это сказал!?" (съедена зомби)



Короче, очень оригинальный сериал, полный оригинальных идей и находок...." - написал он.

А Борис Хохлов, продюсер российского телеканала СТС, на который продают сериал Зеленского "Сваты", написал, что после просмотра первых двух эпизодов, сериал показал себя, как многообещающий.

"Начал-таки корейский "Мы все мертвы" на Нетфликсе, 12 эпизодов по часу. Пока первые два, полет очень нормальный.

Вообще ничего новаторского, но очень похоже по смыслу на "Поезд в Пусан" - такое же внимательное коллекционирование всех жанровых штампов, точечная их обработка напильником современных веяний и компиляция в максимально выгодном свете. С пульсирующим саундтреком, отточенным визуалом, ударной дозой школьной романтики, капелькой черного юмора и убедительным гримом. В отличие от того же "Поезда", совсем не PG-13 - крови, рваных ран и прочих gore-элементов выше крыши.

Не думаю, правда, что повторит успех "Игры в кальмара" - для этого сериал слишком conventional, нет вот этого обязательного для массового хайпа элемента "ого, что-то новенькое" - написал продюсер телеканала.



"Как-то новыми красками заиграла шутка про "У хомяка миссия в стиле Исуса — приучить детей к мысли о смерти" - написала журналистка Ангелина Бакалинская.