Седьмой сезон "Сватов" производства "Квартала 95" стал самым популярным телесериалом в России.

Об этом свидетельствуют данные Mediascope (измерения в ТВ-аудитории старше четырех лет в городах с населением от 100 тысяч жителей), передает "Коммерсант".

На втором и третьем местах — "Угрюм-река" ("Первый канал") и "Склифософский 8" ("Россия 1").

Напомним, в конце декабря 2021 года в РФ начали показ сериала "Сваты-7" на подпавшем под санкции в Украине канале "Россия 1", где серии украинского проекта в программной сетке заняли место между выпуском информационной программы "Вести" и ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Ранее "Страна" сообщала о том, что 12 июня 2019 года, экспертный совет при Государственном агентстве по вопросам кино отказал в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", спродюсированного Владимиром Зеленским.

Однако, 22 июля 2021 года стало известно, что "Сваты" начнет транслировать телеканал 1+1, но Закон о тотальной украинизации позволяет звучать этому сериалу только на родном языке. А уже 23 июля, после бурного возмущения поклонников о том, что "Сваты" некачественно звучат, 1+1 начал показывать сериал снова на русском языке.

Также мы сообщали, что СБУ не запрещала въезд в Украину звезде "Сватов" Добронравову, который поддержал аннексию Крыма.

Кроме того, в СНБО и ГБР отказываются говорить о показе сериала "Сваты" на подсанкционном российском канале.