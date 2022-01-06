В Facebook появилась реклама седьмого сезона сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95". Однако среди пользователей социальной сети такая реклама вызвала в основном резко негативную реакцию.

Под рекламным постом сериала от "Sweet.TV", в котором предлагается начать просмотр нового сезона "Сватов", собралось множество комментариев. Некоторые пользователи недоумевают, что "это кто-то еще смотрит", а кто-то высказывается более резко: "да в ср@ку идите со своими сватами".

В целом в большинстве комментариев пользователи соцсети резко критикуют сериал и позитивных высказываний практически нет: "Зеля за прокат "Сватов" получит еще пару сотен миллионов, а вы в восторге", "отпишусь от сервиса, спасибо", "позор за Сватов", "проклятые враги" и в таком духе. В комментариях позитива практически нет.

Напомним, в декабре прошлого года в России начали показ сериала "Сваты-7", снятого "Кварталом 95". Примечательно, что седьмой сезон сериала "Сваты" показывает попавший под санкции СНБО телеканал "Россия 1", однако в СНБО и ГБР отказываются комментировать эту ситуацию.