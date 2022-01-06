Медиагруппа "1+1 media" подписала новый контракт со студией Зеленского "Квартал 95" на показ программ, которые производит студия, на текущий год.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сообщение пресс-служба медиагруппы.

"У 1+1 media долгосрочные партнерские отношения со студией "Квартал 95". В конце декабря 2021 года согласованы новые соглашения на продукт студии", - заявили представители медиагруппы.

При этом детали контракта остались не раскрытыми из-за коммерческой тайны, разглашать их в пресс-службе отказались.

Напомним, в социальных сетях появилась реклама седьмого сезона сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95". Однако пользователи Facebook встретили такую рекламу негативно и раскритиковали сериал.

Также сообщалось, что сериал студии "Квартала 95" показывает попавший под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканал "Россия 1". Но в Государственном бюро расследований не раскрывают информацию о том, идет ли расследование в рамках уголовного производства факта демонстрации сериала на подсанкционном канале.