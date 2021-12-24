Около тридцати человек, связанных со студией "Квартал 95" или с семьей Владимира Зеленского, получили при его президентстве высокие должности. Хотя они не соответствуют им ни по профессиональным навыкам, ни опыту работы.

Об этом рассказал журналист Максим Опанасенко в своем сюжете для Bihus.Info.

В расследовании Опанасенко говорится, что после победы Зеленского на президентских выборах заместителем руководителя Проектного офиса "Укрзализныци" стал Александр Виглиано, до этого работавший архитектором и, по информации журналистов, никак не связанный с железной дорогой. Накануне назначения в "УЗ" Виглиано получил статус общественного советника тогдашнего министра инфраструктуры Владислава Криклия. По данным источников журналиста, в железнодорожном ведомстве Виглиано получал в среднем более 200 тысяч гривен зарплаты в месяц.

Жена Виглиано Людмила по меньшей мере с 2016 года сотрудничает с ООО "Квартал 95". А в начале 2019 года она перечислила на счета тогда еще кандидата Зеленского 700 тысяч гривен на предвыборную кампанию.

Минимум двух своих приближенных Зеленский назначил в Антимонопольный комитет, который должен следить за тем, чтобы крупный бизнес (прежде всего олигархи) не монополизировал рынки.

В сентябре 2019-го в этот орган на должность государственной уполномоченной была назначена Ирина Копайгора. До этого женщина работала на кафедре правового регулирования экономики Криворожского экономического института. Отец Копайгоры – тоже преподаватель – раньше преподавал самому Зеленскому.

В том же сентябре в АМКУ пришла и Ольга Пищанская, ранее работавшая в крупных частных компаниях.

Сестра Пищанской Светлана руководит компанией, на которую записана итальянская вилла семьи Зеленских. Кроме того, Светлана Пищанская тоже была среди доноров предвыборной кампании Зеленского, пожертвовав тогда еще кандидату 300 тысяч гривен. В настоящее время Ольга Пищанская возглавляет АМКУ.

Карьеру в Службе безопасности Украины сумела построить и Анна Кучук, до выборов работавшая операционисткой в ​​банке "Глобус", где тогда были открыты счета кандидата Зеленского, а в дальнейшем – партии "Слуга народа". В начале 2019 года ее муж Дмитрий передал кандидату Зеленскому 368 000 гривен пожертвований. Это были деньги, по словам Кучука, которые его семья собирала на покупку жилья, но решила "инвестировать в изменения в стране".

Уже в конце 2019-го Анна Кучук попала на работу в СБУ – на должность заместителя начальника Центрального управления. Сейчас она возглавляет Аппарат главы СБУ.

А муж главбуха студии "Квартал 95" Оксаны Пашковой, Александр, почти 20 лет работавший аналитиком в Главном управлении разведки Минобороны, после президентских выборов стремительно взлетел по карьерной лестнице и ныне возглавляет Департамент стратегической разведки.

Многие связанные с президентской семьей и бизнесом через "Квартал 95", "Лигу Смеха" или КВН людей в 2019-м стали народными депутатами от "Слуги народа". Интересно, что представители этой группы нардепов, по данным исследований аналитиков, являются "самыми молчаливыми нардепами" в плане выступлений в парламенте. Они также охотнее всего в Раде поддерживают законодательные инициативы Зеленского и меньше всего голосуют "против линии партии". За годы работы в парламенте бывшие "кварталовцы" и шоумены серьезно улучшили свое материальное состояние.

Например, семья "кварталовца" Александра Кабанова, на старте каденции арендовавшего жилье в Киеве, ныне приобрела новую квартиру на очень дорогой Оболонской набережной. Сам Кабанов после получения депутатского мандата купил новый автомобиль "Ягуар", который, к слову, выбирал прямо на парламентском заседании.

Кроме того, предприятие двоюродного брата нардепа Юрия Корявченкова (Юзика) – ПАО "Рыжевский гранитный карьер" стало активным участником инициированной Зеленским программы "Большое строительство". Директором предприятия является Сергей Корявченков.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о связях с Зеленским его помощницы Марии Левченко.

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