Об обстрелах Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области сообщает глава облсовета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

По его словам, днем россияне из ствольной артиллерии ударили по Марганцу (Никопольский район).

В результате обстрела пострадали 4 человека, двое госпитализированы. В городе повреждены 5 жилых домов, несколько хозяйственных построек, линии электропередач.

По Мировской общине (также Никопольский район) били из "Градов", был прилет по зданию психоневрологического интерната. Повреждены также 5 частных жилых домов, но люди не пострадали.

Из ствольной артиллерии ударили и по Никополю. Жертв нет, информация о разрушениях уточняется.

В Криворожском районе из "Ураганов" обстреляна Великая Костромка. Люди не пострадали.

Ранее "Страна" публиковала фото последствий обстрела Никополя.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.