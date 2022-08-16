Фото последствий сегодняшнего обстрела Никополя опубликовал в своем Телеграм-канале глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его информации, в результате обстрела из "Градов" и ствольной артиллерии в городе пострадали 5 человек. Лукашук сообщает, что один дом разрушен, еще 20 повреждены. Также задело несколько хозяйственных построек.

"Спасатели ликвидировали четыре пожара в частных домах. Один дом разрушен, еще 20 повреждены. Также задело здание 3-х объектов хозяйствования и 8 хозяйственных построек. Были перебиты линии электропередач, без света осталось около 500 абонентов. Но аварийные бригады работают оперативно, так что к концу дня планируется полное восстановление электроснабжения", - написал он.

Кроме того, Лукашук сообщил, что в Криворожском районе под обстрел попали приграничные территории Зеленодольской общины. Обошлось без пострадавших.

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