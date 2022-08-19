Утром в пятницу, 19 августа, войска РФ обстреляли Краматорск в Донецкой области. Под удар попали как минимум два учебных заведения города - колледж и университет.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Telegram-канале Краматорского городского совета.

"По предварительной информации обошлось без жертв", - сообщил Гончаренко.

Городской совет Краматорска также опубликовал фото разрушенных зданий. Судя по кадрам, в результате обстрела пострадали Краматорский колледж технологий и дизайна и Донбасская государственная машиностроительная академия.









Напомним, ранее, в ночь с 15 на 16 августа армия РФ обстреляла жилые районы Славянска и Краматорска. Пострадал частный сектор. Обошлось без погибших и раненых.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.