Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону, что он готов пересмотреть предыдущее требование о том, чтобы инспекция МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через российскую территорию.

Об этом сообщили у французского президента по итогам разговора, который прошел в пятницу, 19 августа.

Кроме того, Макрон попросил миссию МАГАТЭ проехать через Украину.

"Визит МАГАТЭ на станцию становится все более вероятным", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон впервые за долгое время позвонил Владимиру Путину.

Как сообщает российская сторона, оба президента отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы оценить реальную обстановку.

Ранее мы писали, что постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что миссия МАГАТЭ может отправиться на Запорожскую АЭС в первых числах сентября.

Также "Страна" сообщала, что в Минобороны РФ допустили остановку Запорожской АЭС, где сейчас работает только один блок.