Миссия МАГАТЭ может отправиться на Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов, пишут российские СМИ.

"Все это можно обговорить, согласовать, - в прошлый раз все это было сделано в июне. Теперь приходится начинать в каком-то смысле заново, на это уйдет время... Прогнозы далеко не всегда сбываются, но по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября. Если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие непосредственного отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ", - заявил он в ходе брифинга.

Также Ульянов ответил на вопрос о том, поддержит ли МАГАТЭ предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС, Ульянов сказал, что это "не имеет отношение к мандату МАГАТЭ".

Ранее Зеленский заявлял, что сейчас нет препятствий для того, чтобы миссия МАГАТЭ поехала на Запорожскую АЭС, но только через подконтрольную Украине территорию.

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси заявил, что готов возглавить делегацию на Запорожскую АЭС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

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