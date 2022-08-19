Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые за долгое время позвонил Владимиру Путину.

Как сообщает российская сторона, оба президента отметили важность скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы оценить реальную обстановку.

Путин подтвердил готовность оказать содействие и обвинил в обстрелах ЗАЭС Украину.

Украина, напомним, обвиняет в обстрелах Россию.

Отметим, что вчера Зеленский и Макрон обсудили по телефону ЗАЭС, помощь Украине и санкции против РФ.

Ранее Макрон высказывал опасение, что война в Украине превратится в третью мировую, и заявил, что "весьма пессимистичен" в вопросе перспектив конфликта.

Война в Украине продолжается уже 177-й день. "Страна" следит за происходящим 19 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 176-го дня войны. На Донбассе бои продолжались по всей линии фронта - от Северска до Угледара. Харьков и область подверглись массированным обстрелам. Ударами разрушены два общежития - в Салтовском и Слободском районах. Погибли и получили ранения десятки людей. Во Львове состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Гутерришем. А в ВСУ рассказали о концентрации вражеских С-300 у границ Украины и предупредили о возможном массированном обстреле.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что ждет жителей Украины зимой и как война повлияла на будущий отопительный сезон.