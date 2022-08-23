Глава МИД Франции Катрин Колонна провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и заявила, что во время общения с Лавровым "получила согласие" Москвы на скорейшее направление миссии международной организации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

При этом французский министр настаивала, что миссию нужно развернуть как можно быстрее.

Тем временем Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси также заявил в интервью ВВС о намерении лично посетить Запорожскую АЭС (ранее он уже сообщал о такой готовности).

По его словам, визит должен состояться "в течение нескольких дней, а не недель".

Вопрос того, как инспекторы МАГАТЭ будут добираться на станция - через подконтрольную Киеву территорию, или через захваченные Россией районы, Гросси предложил "отставить в сторону", т.к. ситуация требует немедленного решения.

Организация намерена оценить общее состояние станции, целостность и исправность ее систем безопасности, а также электроснабжения, заявил глава МАГАТЭ.

Инспекторы также хотели бы поговорить как с украинскими сотрудниками станции, так и с присутствующими там россиянами и установить на АЭС постоянное присутствие.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС.

Напомним, что накануне страны G7 и руководство США обратилось с призывом к России прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине.

Ранее Елисейский дворец выпустил собственное заявление после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным о том, что президент РФ согласился на направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Также Путин пообещал Макрону пересмотреть требования о проезде инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС через российскую территорию.

В РФ заявили, что миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября.