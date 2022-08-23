Действия российских войск на территории Запорожской АЭС, которая до сих пор работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, могут привести к ядерной катастрофе. Поэтому Россия должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг станции.

Об этом заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель во время саммита Крымской платформы.

"Мы хотели бы выразить наше большое беспокойство из-за постоянных обстрелов Запорожской атомной электростанции. Российские действия рискуют привести к ядерной катастрофе. Поэтому мы полностью поддерживаем меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций. Россия должна предоставить соответствующий доступ, а также обеспечить создание демилитаризованной зоны вокруг ядерной электростанции", - заявил Шарль Мишель.

Ранее Россия повторно отвергла предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.

Кроме того, Минобороны РФ допустило остановку ЗАЭС, где сейчас работает только один блок, что может привести к "сценарию Фукусимы". А в случае аварии на ЗАЭС радиация достигнет Киева, Донбасса, стран Балтии, Польши и Беларуси.

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