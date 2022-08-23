Китай призвал Украину и Россию обеспечить работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Об этом представитель Китая заявил на заседании Совбеза ООН, посвященному теме ЗАЭС.

Мы сообщали, что США и Великобритания на заседании Совета безопасности ООН назвали Россию виновницей кризиса с Запорожской АЭС.

Представители обеих стран заявили, что Россия должна вывести войска с атомной станции и вообще из Украины - в результате кризис вокруг АЭС разрешится.

Напомним, Россия запросила на вторник, 23 августа, проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Кроме того, известно, что РФ попросила генсека ООН Антониу Гутерриша выступить на срочном заседании Совбеза.

Ранее мы писали, что, по данным "Энергоатома", в результате обстрела Энергодара войсками РФ в понедельник, 22 августа, погиб работник Запорожской АЭС.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.