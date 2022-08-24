Представитель Украины в ООН Сергей Кислица предложил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН, посвященном кризису на АЭС.

Ранее на том же заседании Китай призвал Украину и Россию обеспечить работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

А США и Великобритания назвали Россию виновницей кризиса с Запорожской АЭС. Представители обеих стран заявили, что Россия должна вывести войска с атомной станции и вообще из Украины - в результате кризис вокруг АЭС разрешится.

Между тем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.