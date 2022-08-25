Россия сохраняет усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а ее бронетранспортеры развернуты в пределах 60 метров от реактора номер пять.

Об этом сообщает британская разведка. Также она публикует соответствующие снимки от 21 августа.

В Минобороны Британии пишут, что российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками.

Также британская разведка полагает, что РФ "готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях".

"Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушение систем охлаждения, повреждение резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - резюмирует разведка.

Напомним, вчера гендиректор МАГАТЭ встретился с главой "Росатома" в Стамбуле. Они обсудили вопросы по Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что представитель Украины в ООН предложил МАГАТЭ организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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