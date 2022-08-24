Подводим итоги 182-го дня войны, которая идет уже полгода.

Ситуация на фронте 24 августа

Из сводок Генштаба ВСУ можно было сегодня узнать следующее:

1. Противник вел разведку в районе Богородичного, попал под огонь ВСУ.

2. Под Бахмутом враг атаковал Бахмутское и Кодему. Безуспешно.

3. Под Донецком россияне вели наступление на Пески и Невельское, но понесли потери и отошли.

Москва, напомним, утверждает, что Пески уже захвачены. Но, судя по сводкам Генштаба ВСУ, Украина это опровергает.

В американском Институте изучения войны сегодня подтвердили вчерашнюю российскую информацию о продвижении РФ на юге Украины.

"Российская армия проводит ограниченные наступательные действия по ряду направлений. Некоторых успехов ей удалось добиться к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области", - говорится в сообщении института.

Напомним, вчера минобороны РФ заявило о выходе на границы Николаевской области к западу от Херсона, в районе Александровки, а также захвате Благодатного к северу от Херсона.

Украина эти заявления не подтверждала. На картах "Института" эти гипотетические продвижения России уже отражены желтым.

Сегодня в Минобороны РФ вновь упомянули о южном фронте и заявили, что "в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке форсировать реку Ингулец нанесено поражение морской пехоте ВСУ".

В Украине этих данных не подтверждали.

Сегодня в Киеве ждали ракетных ударов от России, но их на момент выхода материала не было.

Тем не менее, некоторые иностранные посольства перевели персонал ближе к бомбоубежищам, пишет Foreign Policy со ссылкой на европейских чиновников. Также они отправляют местных украинских служащих, живущих на окраинах Киева, в отели с бункерами.

Но были удары в других местах. Хотя нельзя сказать, что их было больше, чем всегда - явно были дни с более массированными атаками.

Вследствие ночных ударов по Запорожью пострадало шесть многоэтажек.

Около четырех часов утра по Запорожью нанесли еще один удар. Как сообщают власти, было попадание по объекту инфраструктуры.

Ночью были удары в окрестностях Днепра. В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар.

Днем сообщали о прилете в Синельниковский район Днепропетровской области. Появились видео прилета в частный сектор.

В Николаевской области рано утром были обстрелы в Новом Буге Новобугской громады. Возник пожар кровли двухэтажного жилого дома, еще несколько домов были повреждены. Ранены 9 человек, из них 2 детей.

Четыре прилета сегодня были по военной инфраструктуре Миргорода в Полтавской области.

Как сообщила 831-я бригада тактической авиации, по Миргороду был групповой удар ракетами "Воздух-Земля", предположительно, ракетами Х-22. Отметим, что в Миргороде находится военный аэродром.

Вечером о прилетах сообщили в Хмельницкой области. Взрывы звучали в районе города Шепетовка.

В Донецке сегодня сообщали об обстреле в результате которого пострадал ТРЦ "Галактика". После этого на видео попал пожар и интенсивное задымление.

Перспективы войны и мира

Сегодня - не только День независимости, но и полгода самой войне. Главные итоги этого полугодия и прогнозы на будущее мы давали здесь.

Там мы указывали, что внешне Киев и Запад пока держат одну идеологическую рамку - компромиссы с Россией на данный момент невозможны. Этой логике следовали сегодня основные заявления по Украине.

Владимир Зеленский в своей речь ко Дню независимости дал понять, что переговоров с Россией и каких-либо компромиссов с ней будет.

"Что для нас конец войны? Раньше мы говорили "мир", теперь мы говорим - "победа". Мы не садимся за стол переговоров под действием страха, с пистолетом у виска. Для нас страшны не окопы, а оковы", - заявил он.

По его словам, Крым и Донбасс будут возвращены, "каким бы этот путь не был". Украина требует "все 25 регионов без уступок и компромиссов".

То есть "война до победы", под которой подразумевается возвращение всех территории Украины в границах 1991 года - это основная мысль поздравления Зеленского.

Аналогично высказался и приехавший на День независимости в Киев Борис Джонсон.

"Мирные переговоры Украины с Россией на данный момент стали бы катастрофой для всего мира", - сказал Джонсон.

О неизменности поддержки Украины в этой войне и необходимости нанесения поражения России сегодня заявили в НАТО. А Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - крупнейший единовременный транш с начала войны.

"Это позволит приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары", - говорится в сообщении Белого дома.

Также США дали три миллиарда долларов финансовой поддержки в украинский бюджет.

А Борис Джонсон сообщил, что Лондон предоставляет 850 микробеспилотников Black Hornet. Это миниатюрные дроны-разведчики.

Джонсон совершил с Зеленским и традиционную прогулку по Крещатику.

Послание в честь Дня независимости Украины записал и канцлер Германии Шольц.

"Мы продолжим поставлять вооружение от самоходной гаубицы до зенитной системы месяц за месяцем. Мы будем снабжать украинских солдат современной военной техникой. Я хочу, чтобы вы знали, у вас есть друзья. В Германии вам рады от всего сердца. Германия твердо стоит на стороне Украины, которой угрожает опасность, сегодня и до тех пор, пока Украина нуждается в нашей поддержке", - заявил Шольц.

Учитывая вчерашнюю риторику западных лидеров на Крымской платформе - они демонстрируют безоговорочную поддержку Киева. Что, впрочем, было ожидаемо на День независимости.

Однако, несмотря на все эти заверения даже украинские чиновники считают, что угроза западной "усталости от войны" не снята и остается одной из главных для Украины. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, и с этой угрозой нужно работать, потому что нам нужно говорить, общаться, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Потому что это очень, очень опасно для нас", – сказал он.

При этом, по словам Резникова, "худший сценарий" для Украины уже невозможен.

"Мы находимся на этапе стабилизации всей линии фронта с небольшим перемещением подразделений", – сказал он.

Также он высказал мнение, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны – начала контрнаступательной кампании.

Еще об одной угрозе заявил секретарь СНБО Данилов. По его мнению, Путин хоть и "хочет сделать перерыв", но в целом готовится к затяжной войне. Поскольку сделал на "спецоперацию" все ставки и теперь не отступи.

"Нужно понимать, что Владимир Путин поставил все на одну карту - карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, — самообман. Сегодня Путин хочет сделать перерыв, потому что видит, что русские "выгорают", но мы знаем, как тяжело сегодня работает их военно-промышленный комплекс, мы знаем, сколько у них танков и ракет, которыми они оснащены", - говорит Данилов.

По его словам, победить Россию быстро невозможно, потому что это "большая колониальная страна", которая использует входящие в ее состав этносы в войне против Украины.

Интересно, что сегодня впервые затяжной характер войны прокомментировала и сама Россия. Министр обороны Шойгу признал замедление темпов "спецоперации" и объяснил, почему она так затянулась.

"Замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции в Украине - сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских", - заявил Шойгу.

Но, как в таких случая неизменно говорят в РФ, он добавил, что "операция идёт по плану" и "все задачи будут выполнены".

К слову о темпах. Запад считает, что низкая скорость наступления связана с нехваткой у российской армии личного состава (об этом сегодня сообщала британская разведка).

И это, похоже, действительно так. В силу ряда причин Путин не идет на всеобщую мобилизацию и старается избегать высоких потерь, стараясь вести войну преимущественно артиллерией, в которой РФ имеет преимущество перед ВСУ.

Мобилизация идет только в "ДНР" и "ЛНР".

При этом в "ЛНР" впервые озвучили размер выплат своим военным, которые они получают за участие в "спецоперации". Денежное довольствие составляет 175 тысяч рублей для рядового состава (порядка 108 тысяч гривен), 190 для сержантского (117 тысяч гривен) и более 250 для офицеров (154 тысячи гривен).

В целом в России продолжают акцентировать внимание на добровольческо-контрактной форме призыва (с исключениями в виде "ЛДНР"). Но смогут ли в РФ нарастить темпы такого призыва до уровня, который позволит вести крупное наступление - вопрос открытый.

Впрочем, военные эксперты с разных сторон полагают, что при штурме глубоко эшелонированной обороны, как например у ВСУ на Донбассе, количество личного состава играет вторичную роль перед артиллерией и ракетными средствами поражения.

Видимо, в том числе и поэтому в России не форсируют мобилизацию: тратить личный состав на взятие укреплений, которые уничтожаются корректируемой с дронов артиллерией или ударными беспилотниками не имеет военного смысла.

Российские военные блогеры, обсуждая изменение тактики боя, которые диктует нынешняя война, пишут, что основную роль в ней должны играть небольшие профессиональные подразделения, которые будут усилены артиллерией и снабжены устройствами для разведки и корректировки огня.

Война и экономика

Возвращаясь к вопросу о позиции Европы, которая выглядит сейчас наиболее пострадавшей экономически от войны в Украине.

В Украине и США уверены, что Россия рассчитывает изменить позицию ЕС ближе к зиме - когда из-за высоких цен на энергоносители уровень жизни начнет быстро падать. И это вызовет смену курса европейских правительств по Украине.

Но пока, как мы видели, Франция и Германия на уровне своих лидеров говорят другое - что уступок России не будет. И, как следует из сегодняшних слов Макрона - европейцам придется в этой связи серьезно поступиться своим благосостоянием.

Президент Франции заявил, что "период изобилия" закончился, в связи с чем призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, связанных с войной в Украине и климатическими изменениями.

Он призвал также быть готовыми к дефицитам продуктов.

"Мы переживаем большие потрясения... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - заявил он.

По его словам, последствия войны в Украине - это последствия борьбы за свободу, которая "имеет свою цену, которая может потребовать жертв".

Но заходят ли в Западной Европе идти на эти жертвы, особенно страны, далекие от Украины - пока вопрос, и сам факт, что Макрон призывает затянуть пояса, говорит о том, что колебания на этот счет существуют.

Параллельно на Западе отмечают, что западные санкции ранят, но не сокрушают российскую экономику. Статья с таким заголовком появилась вчера в The Washington Post.

Авторы пишет, что после того, как западный мир ввел широкий пакет санкций против России за ее вторжение в Украину, предполагалось, что эти меры обрушат экономику РФ.

"Однако прошло полгода, и ситуация до сих пор неоднозначная — санкции не ударили по России так больно, как предполагалось", – говорится в статье.

Хотя большинство экономистов сходятся во мнении, что Россия испытывает реальный ущерб, который со временем будет расти, ситуация еще не похожа на крах.

"Падение курса рубля быстро прекратилось после того, как государство ограничило валютные операции и после того, как российский импорт резко упал — экономическую картину вряд ли можно назвать здоровой, но она успокоила опасения общественности по поводу валютного кризиса… Россия продолжает ежемесячно зарабатывать миллиарды долларов. Чтобы нанести еще больший ущерб, говорят экономисты, ЕС должен сократить главный спасательный круг России: доходы от экспорта нефти и газа", – пишет The Washington Post.

Но это сокращение уже бьет бумерангом по самому ЕС, где подобные предложения встречают серьезное сопротивление.