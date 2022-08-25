В четверг, 25 августа, в Украине пошел уже седьмой месяц войны с Россией.

Подробнее об обстановке на фронте, вчерашних обстрелах городов и перспективах войны и мира читайте в итогах за 24 августа.

Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

25 августа

10:30 В ООН сделали заявление по миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Там поддерживают миссию, но лишь если она будет направлена из Киева.

"Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на АЭС", - написал в Twitter генсек ООН Гутерриш.

Ранее представители оккупационных властей на захваченных территориях настаивали, что такой визит должен осуществляться через подконтрольную армии РФ территорию.

В "Росатоме" на встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси заявляли о готовности "организовать логистику" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Гросси предлагал вопрос того, как инспекторы МАГАТЭ будут добираться на станция - через подконтрольную Киеву территорию, или через захваченные Россией районы, "отставить в сторону", мотивируя это тем, что ситуация требует срочного решения.

10:09 ФСБ сообщает о задержании в Калининградской области россиянина, который планировал теракты на объектах Балтийского флота и в аэропорту "Храброво".

По версии ФСБ, задержанный был сторонником "Азова".

Сообщается, что у задержанного дома нашли бомбу мощностью около 5 кг тротила, агитационную литературу и символику "Азова".

Напомним, в России называют виновной в убийстве Дарьи Дугиной военнослужащую Нацгвардии Наталью Вовк, которую российские СМИ также причисляют к "Азову". (Украина отрицает причастность к происшествию).

10:00 24 августа под обстрелом оказались 58 населенных пунктов заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

"Это значительно более высокое число обстрелов, чем мы фиксируем обычно", - заявил он.

Напомним, вчера также рекордно-часто включался сигнал воздушной тревоги.

09:55 "Референдум" 11 сентября на захваченных Россией территорий проводить не будут, сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на пять источников близких к администрации Путина

Напомним, о референдуме 11 сентября в РФ официально не заявляли, но эта дата указывалась украинской стороной и совпадает с "единым днем голосования" в России.

Источники "Ведомостей" связали отказ от "референдума" 11 сентября с тем, что российским войскам не удается захватить всю Донецкую область к этой дате.



Ранее о том, что дату "референдума" назовут после захватаа всей территории Донецкой области заявлял и "глава ДНР" Денис Пушилин.

Напомним, "замедление спецоперации" признали на днях в минобороны РФ. Там это назвали сознательным решением.

09:50 В Хмельницкой области из-за двух ракетных ударов по Шепетовскому району взрывной волной выбиты окна и двери в жилых домах и школе, сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

"За медицинской помощью обратились 3 человека, в том числе женщина и двое детей. У них легкие повреждения в результате поражения оконным стеклом. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - заявил он.

09:32 24 августа было объявлено 189 тревог в областях и городе Киеве.

Это рекорд с начала вторжения РФ.

09:30 Число погибших в результате ракетного удара по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области возросло до 25 человек. Поисковая операция завершена, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

"В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети.

11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. Пострадал 31 человек", - сообщил Тимошенко.

09:13 Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что массового "трибунала" над пленными украинскими военными из Мариуполя не будет.

По его мнению, РФ заинтересована в переговорах и понимает, что в случае "трибунала" их не будет (об этом заявлял президент Зеленский).

"Они в очень трудном положении. С одной стороны - надо изобразить для своих "ура патриотов", что "азовцев" настигла "заслуженная кара". А с другой – они могут нарваться на ультиматум и закрыть себе опцию переговоров с Киевом. Это очень тяжелая для них история. Особенно в момент, когда они хотят достичь этих переговоров", - сказал Арестович в эфире с Марком Фейгиным.

Арестович считает, что РФ может пойти на показательное "судилище" для пропагандистской картинки, но массового трибунала над "азовцами" не будет. По его мнению, проведение "трибунала" будут затягивать, пытаясь выиграть время.

Отметим, что на днях Денис Пушилин заявил, что подготовка к первому этапу "трибунала" подходит к завершению.

09:00 Ночью россияне ударили по четырем районам Днепропетровской области. В результате пострадали восемь человек, среди них трое детей, сообщает губернатор региона Валентин Резниченко.

От обстрелов ночью пострадали Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы области.

В Синельниковском районе после полуночи в результате удара было разрушено несколько домов. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Самой младшей из них - два года. Все они попали в больницу.

В Никопольском районе зафиксировано три обстрела из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали Никополь и Марганецкая громада, обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе от обстрелов из "Ураганов" и "Смерчей" пострадали Апостоловская и Широковская громады. Село Кошевое осталось без света. Несколько реактивных снарядов попали по Кривому Рогу, в результате есть разрушения жилых домов, люди не пострадали.

В Днепровском районе ВСУ сбили российскую ракету.

В Чаплино, где в результате российского удара погиб 21 человек, продолжаются поисково-спасательные работы. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Резниченко уточнил, что кроме 11-летнего мальчика, погиб еще один ребенок - ему было шесть лет.

08:51 ГУР Минобороны показало, как на День независимости поднимали украинский флаг в Мариуполе, Балаклее и в Херсонской области.

08:50 В неподконтрольной Горловке после утреннего обстрела погибла женщина, тяжело ранены двое ее сыновей, сообщают местные паблики и публикуют фото детей на операционном столе.

Под обстрел попал Центрально-городской район Горловки.

08:40 Спутниковые снимки от 21 августа показали, что Россия сохраняет усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а ее бронетранспортеры развернуты в пределах 60 метров от реактора номер пять, сообщает британская разведка.

В Минобороны Британии пишут, что российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками.

Также британская разведка полагает, что РФ "готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях".

"Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушение систем охлаждения, повреждение резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - резюмирует разведка.

08:39 Переломный момент войны в Украине уже начался, подтверждением этого являются взрывы в аннексированном Крыму, заявил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

На вопрос, произошел ли перелом в войне в августе, что он анонсировал еще в июне, Буданов ответил, что до конца августа еще есть время, обратив при этом внимание, что до августа взрывов в Крыму не было.

По его словам, россияне начали понимать, что их армия является не такой сильной, как они думали, а системы ПВО не такими хорошими. Поэтому армия РФ не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.

"Это совсем не вторая армия мира, и даже не четвертая. И расплата придет. Понимание, что расплата будет, приходит к людям, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война – это не где-то там в какой-то части мира, а у них. Поэтому переломный момент уже начался", – сказал Буданов в эфире телемарафона.

08:30 Газета Washington Post опубликовала редакционную колонку с подведением итогов полугода войны в Украине.

Основные тезисы:

- Украина не смогла бы так долго продержаться "без поддержки международных друзей".

- война достигла "конца своего начала", но ее будущие перспективы туманны.

- Украина хоть и заявила о контрнаступлении, но пока не может вытеснить Россию с захваченной территории из-за нехватки сил.

- наилучшие шансы Украины на крупное наступление, вероятно, появятся через месяцы, а не дни. Поэтому западные союзники должны скорректировать свои планы.

- Франция и Германия значительно отстали от США, Британии и Польши в поставках оружия Украине. "Если Украина хочет иметь какие-то шансы на успех, альянс (НАТО) должен решить эту хроническую проблему раз и навсегда".

- несмотря на санкции, России удалось сохранить "относительно нормальные экономические условия", отчасти за счет продаж зерна и энергии на миллиарды долларов каждый месяц.

- внутри путинского режима еще могут возникнуть внутренние разногласия, но "на данный момент впечатляет то, насколько прочной остается его власть".

08:24 В Донецке с утра сообщают о мощном взрыве. Место происшествия пока не известно.

08:20 Ночной удар по Славянску. Несколько взрывов и пострадавшие многоэтажки. Жертв нет. Фото публикует мэр Вадим Лях.

08:04 Губернатор Киевской области Кулеба заявил, что утренние взрывы в районе Вышгорода - это два ракетных прилета.

Жертв и разрушений гражданской инфраструктуры, по его словам, нет.

08:03 Вооруженные силы Германии столкнулись с "абсолютным дефицитом собственных запасов" оружия. В МИД страны предупредили, что военную помощь Украине ещё нужно произвести.

Об этом министр иностранных дел Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF.

По ее словам Бербок, военная промышленность Германии должна специально работать для Украины на более далёкую перспективу.

Конфликт, по мнению Бербок, приобретает затяжной характер, и Киев нуждается

В дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.

"Поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу", — заключила Бербок.

08:02 Судя по заявлениям министра обороны РФ Шойгу о замедлении "спецоперации", но намерении выполнить все ее задачи, стратегические военные цели России в Украине не изменились, считает Институт изучения войны (США).

Организация также анализирует темпы продвижения россиян после 16 июля, когда в России заявили об окончании оперативной паузы.

С тех пор российские войска захватили около 450,84 км 2 (примерно 174 квадратных миль) новой территории, что примерно равно площади Андорры.

"Институт" напоминает, что после отступления с севера Украины российские войска потеряли примерно 45 000 квадратных километров территории - это площадь больше, чем Дания.

08:01 Ночью телеграм-каналы сообщали о взрывах и зареве в Вышгородском районе Киевской области.

Губернатор Алексей Кулеба подтвердил взрывы и заявил, что их причины устанавливаются.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 25 августа. Ключевое:

1. Противник вел наступление в направлении Пасека - Долина под Славянском, отступил.

2. Южнее Бахмута - безуспешной наступление из Травневого на Кодему.

3. Под Авдеевкой враг пытался атаковать Первомайское со стороны Песок.