В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого.

Об этом сообщает городская прокуратура столицы.

Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева.

Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого.

Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей - с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура в своём пресс-релизе не называет имени, но по данным источников "Страны", задержанный - Юрий Чернецкий.

Мы упоминали о нем еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии "Слуга народа".

Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко.

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