В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты
В Киеве задержали одного из главных поставщиков кокаина для украинской элиты Юрия Чернецкого.
Об этом сообщает городская прокуратура столицы.
Согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева.
Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого.
Во время обысков у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей - с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен.
Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура в своём пресс-релизе не называет имени, но по данным источников "Страны", задержанный - Юрий Чернецкий.
Мы упоминали о нем еще в декабре в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии "Слуга народа".
Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко.
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