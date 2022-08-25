В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что поддерживают миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если она будет направлена из Киева.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в своем в Twitter-аккаунте.

"Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на АЭС", - написал он.

Ранее представители оккупационных "властей" на захваченных территориях настаивали, что такой визит должен осуществляться через подконтрольную армии РФ территорию.

В "Росатоме" на встрече с гендиректором МАГАТЭ Гросси заявляли о готовности "организовать логистику" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ предлагал "отставить в сторону" вопрос того, как инспекторы МАГАТЭ будут добираться на станцию - через подконтрольную Киеву территорию, или через захваченные Россией районы, мотивируя это тем, что ситуация требует срочного решения.

Также мы публиковали спутниковое фото британской разведки, на котором видно, что РФ сохраняет усиленное военное присутствие на ЗАЭС, а ее бронемашины стоят в 60 метрах от реактора.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.