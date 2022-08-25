Впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети, сообщает Энергоатом.

Из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Три других линии связи были повреждены еще раньше обстрелами.

Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

По информации источников "Страны" в Энергодаре, ситуация на атомной станции критическая.

"В 12:15 в городе пропала вода и свет, а вокруг атомной станции пожар. Горит серьезно, все в дыму, гарь по всему региону. Станция села "на ноль". Нужно чём-то охлаждать активную зону, дизелей надолго не хватит. Ранее россияне раздавали йод в таблетках. Одна таблетка на одного человека. То есть, если в семье четверо — четыре на всех. Это очень мало и не даст никакого эффекта, если вдруг что-то случится", — рассказал источник.

Напомним, что сегодня в Никопольской РВА сообщили, что ВСУ уничтожили более 150 военных РФ при обстреле "берега Энергодара". То есть Украина заявила о собственном обстреле окрестностей Запорожской АЭС.

Накануне были опубликованы фото, что РФ сохраняет усиленное военное присутствие на ЗАЭС, ее бронемашины стоят в 60 метрах от реактора.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.