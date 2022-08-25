Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит на Запорожскую АЭС в ближайшее время после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По данным некоторых СМИ, МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября.

"Мы очень, очень близки к достижению соглашения о допуске миссии на Запорожскую АЭС", - заявил Гросси, который готов возглавить делегацию.

В эфире телеканала France 24 он заявил, что "Киев и Москва согласны с тем, что [миссии МАГАТЭ] нужно отправиться в Запорожье в течение нескольких дней", а именно до 5 сентября.

Также Гросси заявил, что вопрос демилитаризации атомной станции (что требует Украина) не входит в повестку миссии на ЗАЭС.

24 августа Гросси встретился с главой "Росатома" в Стамбуле, чтобы обсудить вопросы по Запорожской АЭС.

Также переговоры по теме ЗАЭС провели Путин и Макрон. В разговоре с французским коллегой президент РФ обвинял Украину в обстрелах (Украина, напомним, обвиняет в обстрелах Россию) и также обсуждал организацию миссии на станцию. После этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия дала добро на визит организации.

Вместе с тем, сообщалось, что в Организации Объединенных Наций заявили, что поддерживают миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если она будет направлена из Киева.

Также писали, что в Европе и США назвали Россию виновной в кризисе с ЗАЭС и призвали вывести войска со станции и из Украины, однако РФ отвергла предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС.