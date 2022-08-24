Сотрудники Росгвардии" грузовики которой с отметкой "Z" стоят в 130 метрах от реактора, задержали двух работников Запорожской АЭС по обвинению в "сотрудничестве с украинскими военными".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, работники станции "передавали украинским военным данные и местонахождении личного состава и техники на территории АЭС".

"При проведении специальных адресных мероприятий росгвардейцы задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима - "пособник ВСУ", который передавал координаты передвижения колонн российской техники", - рассказали в пресс-службе.

Ранее мы писали, что США и Великобритания на Совбезе ООН назвали Россию виновной в кризисе с Запорожской АЭС и призвали вывести войска со станции и из Украины.

Также "Страна" сообщала, что глава Европейского Совета Шарль Мишель во время саммита "Крымская платформа" заявил, что действия российских войск на территории Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе. Поэтому Россия должна немедленно создать демилитаризованную зону вокруг станции.