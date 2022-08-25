Власти Никопольского района сообщили об обстрелах "территории берега Энергодара" со стороны ВСУ с большим количеством потерь РФ. Отметим, что в Энергодаре находится Запорожская АЭС, в обстреле которой Украина обвиняет РФ.

Советник главы Никопольской РВА сообщил, что в результате обстрелов за последние несколько дней в Энергодаре были уничтожены два российских офицера, более полторы сотни российских военных и еще больше раненных, несколько РСЗО и гаубицы Д-30.

Тем временем мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщает, что в оккупированном городе из-за обстрелов исчезла свет и вода. В обстрелах он обвиняет россиян.

Напомним, что накануне "Энергоатом" сообщил, что в результате обстрела Энергодара войсками РФ погиб работник Запорожской АЭС.

Также сообщалось, что оккупанты задержали двух сотрудников Запорожской АЭС. Их обвиняют в "сотрудничестве с украинскими военными".

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