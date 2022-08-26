Подводим итоги 184-го дня войны.

Ситуация на фронте 26 августа

Сегодня не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях по линии фронта. Утром Генштаб ВСУ заявлял о безуспешных попытках наступления российских войск в районе Соледара, Бахмута и Кодемы.

Вечером украинское командование заявило о возобновлении атак РФ на Барвенково к северо-западу от Славянска. Там наступали на деревню Карнауховка, но "успеха не имели, отошли".

Под Бахмутом были атаки на уже перечисленные населенные пункты плюс Бахмутское к югу от Соледара. Под Авдеевкой россияне пытались "улучшить тактическое положение" в направлении Невельского.

Американский "Институт изучения войны" сегодня подтвердил информацию россиян и "ДНР" о захвате ими Песок в пригороде Донецка.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 24 августа, видно, как войска "ДНР" вывешивают советский флаг недалеко от центра Песков и, по-видимому, не обращают внимания на огонь украинской артиллерии, что подтверждает, что войска "ДНР" полностью взяли Пески под свой контроль и, вероятно, начинают атаки в западном направлении с позиций в Песках", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованной институтом карте, россияне декларируют захват Песок и выход к Первомайскому, Водяному и Невельскому.

Отметим, что в среду Генштаб заявлял, что полный контроль над Песками противнику установить не удалось.

А в четверг уже сообщал о наступлении на Первомайское со стороны Песок. Но о захвате населенного пункта не сообщалось.

Южнее - сегодня снова были мощные обстрелы Антоновского моста под Херсоном.

В украинском командовании сообщили, что остановлено передвижение войск РФ через Дарьевский мост через реку Ингулец после нанесенных ударов.

При этом звучат мнения о том, что логистика россиян через Днепр под Херсоном не прервана.

Россияне почти не прекращали переброску военной техники через Антоновский мост и дамбу Каховской ГЭС - несмотря на украинские обстрелы. Об этом рассказал херсонский журналист Константин Рыженко.

По его словам, несмотря на удары ВСУ, эти переправы строили с большим запасом прочности и "так просто их невозможно разрушить".

Рыженко сообщил, что переправа через Антоновский мост работала практически постоянно, кроме периода сильных обстрелов - тогда мост временно перекрывали. Но даже во время ремонта техника по мосту шла.

"Любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - сказал он в эфире "Радио НВ".

Тот факт, что Антоновский мост сложно разрушить, признавал ранее и советник Офиса президента Арестович.

Но, судя по всему, проезд через него все равно проблематичен. Поэтому строится понтонная переправа. Сегодня в Херсоне показали, как она работает.

ЗАЭС отключают от Украины?

Сегодня продолжились события на Запорожской АЭС. В "Энергоатоме" с утра заявили, что все энергоблоки станции отключены от энергосети.

Назначенные Россией "власти" Запорожской области утверждают, что "украинская сторона перебила последнюю, четвёртую линию передачи из Запорожской АЭС, которая ведёт на подконтрольные Украине территории и теперь возможности поставлять электроэнергию туда нет. Подача электроэнергии с Запорожской АЭС в украинскую энергосистему на данный момент не осуществляется".

После этого украинская сторона заявила, что электростанция вновь подключена к энергосистеме Украины.

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосистеме, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорилось в сообщении "Энергоатома".

Но пока все эти события похожи на то, что россияне намерены отключить ЗАЭС, которая обеспечивает до трети всей генерации Украины, от украинской энергосистемы.

Причём хотят сделать это ещё до визита делегации МАГАТЭ. Вероятно, рассчитывая, что делегация заявит о "нормальной работе" станции в новых условиях.

Напомним, в МАГАТЭ рассчитывают направить миссию на станцию до 5 сентября. А сегодня директор организации Рафаэль Гросси заявил, что присутствие агентства на станции должно быть постоянным.

"Технически нужно четко определить характеристики миссии и возможно установить постоянное присутствие агентства на месте", - сообщил Гросси в интервью RFI.

Детальнее, что происходит на ЗАЭС и что ждет станцию - мы разбирались здесь.

РФ увеличивает армию, США начинают операцию по Украине

Военные активности и планы России - одна из главных тем последних дней. Их обсуждали в связи с полугодием вторжения в Украину. Новый импульс теме придало решение Путина увеличить армию на 137 тысяч человек.

По данным газеты New York Times, это признак того, что война в Украине может затянуться до следующей зимы и даже дольше.

Также отмечается, что из строя в России за полгода войны выбыло порядка 80 тысяч военных - из них примерно 20 тысяч убитыми, по оценке анонимного американского чиновника. Отметим, что эта цифра вдвое ниже, чем данные украинских властей.

То есть проводится мысль, что РФ таким образом пытается восполнить потери и дальше добиваться своих военных целей.

"Указ о расширении численности армии свидетельствует о том, что г-н Путин готов продолжать войну", - пишет газета.

При этом эксперты не считают, что такой указ - предвестник объявления мобилизации. И предполагают, что это может быть просто формализация уже текущих усилий по набору контрактников.

Еще одна версия - Кремль планирует в следующем году включить в свою армию "народную милицию" "ДНР" и "ЛНР".

Но в любом случае, учитывая увеличение армии в 2023 году, Россия готовится к затяжной войне.

Как, впрочем, и США. В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим, сообщает Wall Street Journal.

Издание пишет, что операции по помощи Украине будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий.

Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие (пусть и опосредованно - через поставки оружия и информации) в конкретных боевых действиях.

Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.

Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть переход от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год, пишет Wall Street Journal.

Иными словами, стороны все больше втягиваются в украинскую войну. По крайней мере, в Украине и России многие восприняли это именно так - "США напрямую вступают в войну".

Впрочем, с точки зрения присутствия (а точнее - официального отсутствия) американской армии в Украине это мало что меняет. Речь идет скорее о назначении некоего "супер-тыловика", который будет обеспечивать обучение и снабжение ВСУ.

Отметим, что в последние месяцы идут требования усилить контроль за вооружениями, которые Штаты дают Киеву. И не исключено, что планы централизовать управление этими процессами - ответ на эти требования тоже.

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что огромные траты на вооружение Украины вызывают тревогу у генерального инспектора Пентагона. Чиновник проводит проверки относительно мошенничества, расточительства и утечек оружия на черный рынок.

"Мы проработали тысячи связанных с Украиной контрактов на сумму менее 2 млн долларов каждый", — сказал исполняющий обязанности генерального инспектора Шон О'Доннелл. Это более 7800 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов, добавил он.

В планах Пентагона – более глобальные проверки. О'Доннелл сказал, что систему необходимо протестировать, потому что украинские чиновники ведут учет американского оружия с помощью бумажных квитанций, написанных от руки.

"Как только оружие попадает в Украину, я не думаю, что у них есть уверенность в отношении того, где оно окажется", – сказал он.

То есть понятно, что данный контроль будет усилен с приходом единого "смотрящего" генерала, который замкнет на себя всё снабжение ВСУ.

К слову, заявления О'Доннелла о "бумажных квитанциях" перекликаются с обвинениями в адрес Минобороны Украины главы существующего на западные гранты Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, который заявлял, что министерство игнорирует необходимость создания системы IT-системы логистики в ВСУ.

Не исключено, что Вашингтон хочет побудить Киев внедрить эту систему для более плотного контроля за использованием западной военной помощи.

У Шольца раскол, у РФ - иранские дроны. Вопросы оружия

Также западные СМИ продолжают утверждать, что Россия уже оснастилась иранскими беспилотниками. Associated Press сообщает, что их на вооружении РФ уже сотни.

Пока неизвестно, начала ли Россия использовать иранские беспилотники против украинских целей, но представители разведывательных кругов утверждают, что дроны готовы к работе.

Информация о получении Россией иранских дронов появилась в момент, когда США и ЕС пытаются реанимировать иранское ядерное соглашение 2015 года, ограничивавшее ядерную программу Тегерана в обмен на снятие санкций.

Не исключено, что это является элементом давления на Иран с целью предотвратить или остановить военные поставки России.

Сегодня несколько важных сигналов по вооружениям прозвучало из Германии. ФРГ не будет поставлять оружие Украине для ударов по территории России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Канцлер сказал, что поддерживает в таком подходе Байдена, который также говорил о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов России. Шольц добавил, что этого принципа должны придерживаться и остальные страны.

Это значит, что наступательные вооружения в крупных объемах и дальнобойные средства поражения немцы поставлять не будут.

Это заявление прозвучало на фоне серьезных разногласий в партии Шольца. В левом крыле социал-демократов призвали прекратить поставки Украине тяжелого вооружения и выступить за мирные переговоры с Россией.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении редакции.

Подписанты - несколько членов Бундестага, Европейского парламента и федеральных земель, а также бывший премьер земли Бремен Карстен Зиллинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль.

Авторы письма признают, что улучшение отношений с Россией возможно только после ухода от власти Путина, "но к тому времени нужно найти modus vivendi ("образ жизни") с российским правительством, признающим реальность, которая может не нравиться, но исключает дальнейшую эскалации войны".

Они считают, что дальнейшие поставки оружия могут привести к ядерной войне.

К слову, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна по договоренности с Россией переоборудовала самолеты Су-24 под возможность несения ядерного оружия.

"Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - заявил Лукашенко.