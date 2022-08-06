Между главой Центра противодействия коррупции (организация действует на западные гранты) Виталием Шабуниным и Минобороны начался публичный конфликт.

Шабунин обвинил Министерство обороны Украины в отсутствии IT-системы логистики и, по сути, в срыве поставок оружия в достаточном количестве. Эти обвинения Шабунин сделал, будучи фактически сотрудником Минобороны (был прикомандирован туда в Центр инноваций). Он также обвинил министра обороны Алексей Резникова в игнорировании своих запросов.

Ответ Шабунину дал известный волонтёр и автогонщик Алексей Мочанов.

"Сомневаюсь, что министр вообще знает о том, что Шабунин работал в МО. Т.е., грантоеды тупо хотят присесть на новую тему, но делают это очень топорно. По форме – это чистый конфликт интересов. Когда ты работаешь в структуре и поносишь её на чём свет стоит. Причем – абсолютно не по делу. За такое бы выгнали даже из киоска по продаже шаурмы", - пишет Мочанов, называя деятельность Шабунина "открытой подрывной работой".

Напомним, недавно министр обороны Алексей Резников уволил руководителей крупнейших госпредприятий по торговле вооружениями. Вадима Ноздрю сняли с должности гендиректора "Укрспецэкспорта", Евгения Ларина - с должности директора "Спецтехноекспорта".

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.