Работодатели начали перезаключать с украинцами договоры об условиях труда.

С 19 августа вступил в силу закон об упрощении трудового законодательства для предприятий с численностью персонала до 250 человек, то есть для мелкого и среднего бизнеса. Речь идет о так называемом законе о простых договорах.

О нем мы уже писали, когда его обсуждали на уровне проекта. В документе говорится о полном праве компаний диктовать наемным работникам свои правила - от продолжительности рабочего дня и сверхурочных до увольнений и штрафов. При этом КЗоТ в небольших трудовых коллективах фактически ставят на стоп.

Законопроект №5371 в экспертных кругах сразу же назвали скандальным, и провести его в Раде удалось не сразу. Но в итоге парламент его все же принял, а президент подписал.

"И буквально с первого же дня вступления закона в силу работодатели начали его применять на практике. К нам уже поступают сигналы о попытках навязать людям новые трудовые договоры с узаконенными переработками, штрафами по любому поводу, требованием возмещения ущерба, увольнениями без предупреждения", - говорит глава общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин.

Впрочем, как отметил глава SAVEФОП Сергей Доротич, бизнесу сейчас не легче, чем рядовым гражданам: у компаний обязательства по налогам и кредиты. Так что приходится закручивать гайки.

"Но у нас нет крепостного права. Если работа не устраивает, можно увольняться", - сказал Доротич.

Хотя понятно, что в условиях безработицы многие будут вынуждены соглашаться на любые условия, лишь бы прокормить семью.

Разбирались, как теперь будут работать мелкий и средний бизнес и к чему готовиться сотрудникам таких компаний.

Кто как договорится

Законопроект №5371 был зарегистрирован в парламенте еще в апреле. Изначально его анонсировали в качестве бонуса мелкому и среднему бизнесу. Компаниям пообещали упрощение трудовых отношений и снижение административной нагрузки на время военного положения.

Тем не менее приняли закон только в июле: долго шли обсуждения и доработка в Раде. Что не удивительно, учитывая скандальность предложенных в законопроекте норм. Самое главное нововведение - переход на так называемые простые договоры.

Коллективный трудовой договор по новому закону можно не заключать, достаточно индивидуальных соглашений с каждым работником. А уже в них можно прописать условия труда буквально как угодно, по договоренности.

Законодатели исходили из того соображения, что если предложения по работе устраивают и работодателя, и сотрудника, то пусть так и будет. При этом сверяться с КЗоТом не обязательно.

"Но в коллективных трудовых договорах прописаны условия оплаты для трудового коллектива, включая различные доплаты, график повышения зарплат, материальную помощь, плюс отпуска, процедура сокращений и увольнений и др. Коллективный договор - это своеобразный щит для трудового коллектива. Теперь все это попросту отменили. Достаточно индивидуального договора с работником, в котором пропишут все по согласованию сторон: и рабочий график, и зарплату, и переработки. Понятно, что у работодателя есть юристы, которые и работают над такими договорами. А многие претенденты на вакансии подписывают при трудоустройстве все бумаги, в лучшем случае лишь бегло их просмотрев, не вникая в детали. Поэтому в такие договоры работодатель сможет зашить все, что угодно", - отметил Дудин.

При этом в самом законе КЗоТ не отменяется. Но на практике его можно ставить на стоп, так как в индивидуальных трудовых договорах разрешено прописывать те условия, которые устраивают обе стороны - работника и работодателя.

"Процедуры отмены трудового договора или его отдельных норм в Украине нет. И раньше суды отказывались принимать такие иски к рассмотрению. Поэтому раз подписал - работай. А читал до того, как поставить подпись, или просмотрел по диагонали - никого не волнует", - говорит Дудин.

Еще один нюанс: в новом законе максимально упростили требования к кадровому документообороту.

"Фактически его сейчас вообще можно не вести. А это значит, что компания может не иметь официально установленного трудового распорядка, графика отпусков", - добавил Дудин.

Отметим, что финальная версия закона считается компромиссной. Из нее убрали, в частности, норму о том, что предприятия могут использовать в разборках с работодателями Гражданский кодекс.

"Это позволило бы применять систему денежных взысканий, неустоек и т.д.", - пояснил Дудин.

Тем не менее профсоюзы и общественники призывали президента не подписывать скандальный закон и наложить на него вето. Впрочем, Зеленский его все же подписал, и на днях новый закон вступил в силу.

Условия меняются

Буквально сразу же работодатели взяли новый закон на вооружение. В организацию "Социальное движение" люди уже приносят копии договоров, которые им предлагают подписать.

В одном из таких договоров (его предложила подписать своим сотрудникам одна из столичных логистических компаний), в частности, прописано, что для "выполнения отдельных поручений" работник может привлекаться в нерабочее время.

"Что за поручения, как часто их придется выполнять, и сколько перерабатывать - неясно. Но понятно, что это готовое основание для сверхурочной работы по любому свистку работодателя", - говорит Дудин.

Еще один интересный пункт - о разглашении коммерческой тайны. За такой проступок работникам грозит штраф, плюс нужно будет возместить возможные убытки. Понятно, что в случае с убытками (или недополученной прибылью) речь может идти о внушительных суммах. То есть провинившемуся придется отдать работодателю не одну зарплату.

Также указано, что за разглашение конфиденциальной информации работник может быть уволен.

"Но в отечественном законодательстве определение "конфиденциальной информации" довольно размыто. Сюда можно многое отнести, вплоть до размера зарплаты (о котором, к слову, многие работодатели и ранее просили особо не распространяться даже среди своих, в трудовом коллективе - Ред.)", - отметил Дудин.

Примечательно, что такие договоры работодатели начали предлагать заключить не новым сотрудникам (что было бы логично, так как закон только вступил в силу), а тем, кто уже давно работает. Фактически людей ставят перед выбором: подписывайся под новыми условиями или увольняйся.

Отметим, что послабления по трудовым договорам - это фактически попытка властей убедить бизнес отказаться от неофициальной занятости и засветить вакансии, с которых в бюджет пойдут налоги. Ведь именно мелкие компании до недавнего времени зачастую просто не оформляли людей в штат или же оформляли на неполную занятость и платили им зарплаты в конвертах. То есть в этом сегменте рынка труда работа "как кто договорится" уже давно в ходу, никаких трудовых договоров многие вообще не подписывали. Что создавало риски и для работника (ему могли не заплатить или выставить за дверь в любой момент), так и для работодателя (сотрудник мог уволиться без предупреждения, даже если на его место не нашли замену, мог нарушать условия труда и пр.).

Но теперь договоры придется подписывать - на условиях работодателей. То есть для человека риски все равно остаются, а вот для предприятия они минимальны, так как можно в любой момент привлечь сотрудника "за нарушение условий контракта".

Положение наемных работников при этом сильно ухудшает ситуация на рынке труда: украинцы сейчас выстраиваются в очередь за любой работой, выехать на заработки в Европу многие не могут (например, мужчины призывного возраста). Поэтому многие, хотя и имеют формальный выбор - подписывать кабальный договор или нет - по факту будут вынуждены подписывать.

Крепостных нет

Впрочем, сами работодатели говорят, что закон с учетом войны и падения экономики как раз очень кстати.

"Сейчас всем плохо - в стране война. Может быть, бизнесу даже хуже, чем наемным работникам, так как он весь в кредитах и обязательствах перед поставщиками и клиентами. Для многих компаний стоит выбор: вообще закрыться, сократить рабочие места или ужаться по расходам и все таки продолжить работать. Так что будут увольнять, менять условия труда и идти на другие непопулярные меры. Но у нас нет крепостного права - если что не нравится, можно уволиться и не работать. Действующее трудовое законодательство, как по мне, было слишком уж лояльным. Попробуй уволить сотрудника - придется пройти семь кругов ада. При этом законных рычагов заставить работника работать нет. Многие считают, что им должны платить зарплату уже за сам факт прихода на рабочее место. Но как быть, например, если половину рабочего дня воздушные тревоги и коллектив сидит в укрытии. Работа не сделана, поэтому придется задерживаться на рабочем месте сверхурочно, чтобы получить оговоренную зарплату", - пояснил нам логику работодателей Доротич.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук рассказал нам, что в швейном производстве без сверхурочной работы сейчас обойтись не могут - много госзаказов.

Исполнительный вице-президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко говорит, что новый закон предусмотрен только на время военного положения - без снятия барьеров для бизнеса просто не удастся сохранить рабочие места.

"Сильно закручивать гайки специально никто не будет, компании сами заинтересованы сохранить профессиональный трудовой коллектив. Хотя, конечно, могут быть перегибы", - отметил Мирошниченко.