В ближайшие недели Белый дом планирует объединить все усилия США в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание пишет, что операции помощи Украине будет присвоено собственное кодовое имя, а руководство ею поручат конкретному генералу, который и возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ.

Присвоение операции собственного названия - бюрократическая формальность, однако оно несет несколько серьезных юридических последствий. Во-первых, это формальное признание Вашингтоном того, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях. Во-вторых, только после этого Конгресс может начать выделять союзникам долгосрочное целевое финансирование, а также предоставлять отсрочки в оплате военных заказов.

Выбор командующего, ответственного за координацию усилий, свидетельствует о намерении Пентагона создать постоянную команду помощи Украине, то есть о переходе от преимущественно единовременных проектов по обучению и помощи украинцам к долгосрочной стратегии, которая может продлиться не один год, пишет Wall Street Journal.

Ранее в Пентагоне заявляли, что с 2014 года США предоставили Украине только военной помощи на $15,5 миллиардов.

"Страна" писала, что президент США Джо Байден 24 августа подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 млрд. Это крупнейший единовременный транш с начала войны.