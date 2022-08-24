С 2014 года Соединенные Штаты года предоставили Украине более 15,5 миллиардов долларов на военные цели.

Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.

"С января 2021 года США выделили Украине более 13,5 миллиардов долларов в виде помощи в сфере безопасности. В целом с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 15,5 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", – отметил представитель оборонного ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что 24 августа президент США Джо Байден подтвердил выделение пакета военной помощи Украине в размере $2,98 миллиардов. Это крупнейший единовременным транш с начала войны.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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