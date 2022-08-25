Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что Киев не удовлетворен военной помощью от Испании. По его словам, последняя партия была отправлена еще в мае.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Мадриде, передает испанская газета ABC.

"Динамика нас не устраивает, и такова реальность. Нам необходимо получать оружие как можно скорее. Это нельзя задерживать", - заявил дипломат.

"Идеально было бы получить бесплатную военную помощь", - сказал Погорельцев, но не исключил и другие варианты, такие как закупка современных танков.

Напомним, что в начале августа стало известно, что Испания не будет отправлять Украине давно обещанные танки Leopard. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что танки "в абсолютно неблагополучном состоянии". Она обещала посетить посольство Украины, чтобы проанализировать, как Испания "может продолжать оказывать поддержку украинскому народу, особенно перед лицом зимы, которая будет очень сложной".

А в апреле Испания отправила Украине 200 тонн боеприпасов и 20 БТР.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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