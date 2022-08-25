Украина не смогла бы так долго продержаться "без поддержки международных друзей". На данный момент война достигла "конца своего начала", но ее будущие перспективы туманны.

Об этом пишет газета Washington Post, подводя итоги полугода войны в Украине.

В редакционной колонке говорится, что Украина хоть и заявила о контрнаступлении, но пока не может вытеснить Россию с захваченной территории из-за нехватки сил.

По мнению журналистов, наилучшие шансы Украины на крупное наступление, вероятно, появятся через месяцы, а не дни. Поэтому западные союзники должны скорректировать свои планы.

Также газета пишет, что Франция и Германия значительно отстали от США, Британии и Польши в поставках оружия Украине.

"Если Украина хочет иметь какие-то шансы на успех, альянс (НАТО) должен решить эту хроническую проблему раз и навсегда".

Кроме того, говорится в материале, несмотря на санкции, России удалось сохранить "относительно нормальные экономические условия", отчасти за счет продаж зерна и энергии на миллиарды долларов каждый месяц.

Внутри путинского режима еще могут возникнуть внутренние разногласия, но "на данный момент впечатляет то, насколько прочной остается его власть", добавили журналисты.

Напомним, ранее разведка Британии подвела итоги полугода войны в Украине и перечислила основные проблемы армии РФ.

Также "Страна" в отдельном материале подвела итоги полугода войны в Украине и рассказала о сценариях будущего.