Ближайшие недели и месяцы будут очень сложными, Евросоюз и европейцы должны быть готовы платить за свободу и безопасность. Также ЕС должен думать не только о прекращении войны в Украине, но и о предотвращении нового возможного конфликта.

Об этом 24 августа написал в своем блоге на официальном сайте Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Да, ближайшие недели и месяцы будут очень сложными. В первую очередь для украинцев, которые расплачиваются жизнью, а также для всех остальных европейцев. Но мы не можем сократить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее братской демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности. Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену за нашу общую свободу и нашу общую безопасность", - написал он.

По словам Борреля, Евросоюз должен думать не только о прекращении боевых действий в Украине, но также о предотвращении нового конфликта, который может начаться через месяцы или годы.

"В более долгосрочной перспективе возникает также вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить начало новой через несколько месяцев или лет. Это включает важные вопросы о том, как дать Украине возможность защищаться, а также вопрос о гарантиях безопасности", - отметил дипломат.

Глава дипломатии ЕС считает, что "в ближайшие недели международному сообществу придется придерживаться тройной стратегии".

"Поддерживать Украину, оказывать давление на Россию и решать более масштабные проблемы, связанные с выходом из войны. Это будет в центре дискуссий на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре", - добавил он.

Между тем война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

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