Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "период изобилия" закончился, в связи с чем призвал готовиться к экономическим последствиям кризисов, связанных с войной в Украине и климатическими изменениями.

Об этом пишет газета Ouest-France.

Макрон призвал также быть готовыми к дефицитам продуктов.

"Мы переживаем большие потрясения... Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - заявил он.

По его словам, последствия войны в Украине - это последствия борьбы за свободу, которая "имеет свою цену, которая может потребовать жертв".

Напомним, в Европе в этом году установилась аномальная засуха, по оценкам ЕК, возможно, наиболее интенсивная за 500 лет. Особенно проблема коснулась таких стран как Италия, Испания, Португалия, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Румыния, Венгрия, Сербия, Молдова, Ирландия и Великобритания.

Из-за засухи крупные страны Европы могут столкнуться с дефицитом электроэнергии.

При этом, к примеру, семь из десяти пабов Британии не надеются пережить предстоящую зиму из-за роста цен на электричество.