У агентств по оказанию помощи осталось слишком мало денег для борьбы с мировыми кризисами из-за внимания богатых стран к Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Гуманитарное управление ООН с начала года запросило для помощи украинцам более $6 млрд, и собрать это сумму удалось без проблем.

Тем временем Гаити получило 11% от нужного объема гумпомощи, Сальвадор — 12%, Бурунди — 14%, Мьянма — 17%.

Для крупнейших в мире гуманитарных кризисов, от которых страдают жители Сирии, Афганистана, Йемена и Эфиопии, уровень финансирования "несколько выше, но все же намного ниже, чем для Украины", - пишет издание.

"Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели", - рассказал глава Управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Этому подразделению ООН и частным организациям, с которым оно работает, в том году нужно собрать в $48,7 млрд, чтобы помочь более 200 млн человек, но пока удалось получить менее трети от этой суммы.

Напомним, в ООН считают, что до обсуждения полного прекращения войны в Украине еще очень далеко.

Также мы писали о том, что в ООН прогнозируют нищету десяткам миллионам людей из-за вторжения России в Украину.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.