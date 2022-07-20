Человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также с неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы ООН.

На сайте программы 2022-й назван годом "беспрецедентного голода". По данным ООН, ежедневно 828 млн человек недоедают.

Число тех, кто испытывает проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн. 50 млн человек в 45 странах живут на грани голода. В ООН утверждают, что, чтобы накормить 152 млн человек, потребуется $22,2 млрд.

Среди четырех основных причин массового голода называются такие: вооруженные конфликты, климатические катастрофы, последствия пандемии COVID-19 и рост цен. По данным организации, 60% тех, кто голодает, проживают на территории, где происходят вооруженные конфликты, либо вблизи.

"Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция", - сказал директор продовольственной программы Дэвид Бизли.

По словам главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля, каждый шестой житель Земли страдает от голода, который усугубило вторжение РФ.

Немецкое издание Der Spiegel также пишет, что война в Украине приведет к "урагану голода" в мире.

В ООН предупреждают, что мир охватит голод, беспорядки и миграция из-за войны в Украине и ковид-кризиса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день, а в портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна.

"Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.