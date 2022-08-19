Европейская Комиссия выделит 21 миллион долларов Программе развития ООН на поддержку расчистки завалов и восстановления критической инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Средства будут использованы в том числе на восстановление и приобретение стратегических элементов инфраструктуры для пострадавших районов, а именно трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов, труб тепло- и водоснабжения, систем обеззараживания воды и оборудования для снабжения возобновляемой энергии.

"Быстрый ремонт критической инфраструктуры в пострадавших от войны районах является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжение", - сообщила и.о. постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Напомним, ранее Еврокомиссия разработала новый проект уже обещанной Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро. Согласно нему 5 миллиарда выделяются в формате кредитов, а 3 миллиарда как безвозвратные гранты.

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